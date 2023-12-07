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В Брянске возбудили уголовное дело после стрельбы в гимназии

СК РФ: следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе Брянска

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Надежда Михеева/ТАСС

Следственные органы СК РФ по Брянской области возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в гимназии № 5, расположенной в административном центре региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В данный момент на территории образовательного учреждения продолжают работать криминалисты и сотрудники правоохранительных органов.

«Проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Согласно предварительной информации, стрельбу в школе устроила 14-летняя ученица. Девушка пронесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого и открыла огонь.

Как рассказали в СК, в результате произошедшего пострадали семь человек. Пятеро раненых доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи, еще двое --погибли на месте. Одной из погибших является сама нападавшая, уточняется в заявлении.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию № 5 в городе Брянске с огнестрельным оружием и устроила стрельбу. По данным ТАСС, пострадавшие в результате ЧП в образовательном учреждении находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее на Урале восьмиклассник пришел в школу с пистолетом.

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