Открывшая стрельбу в гимназии Брянска ранила четверых и покончила с собой

Школьница, устроившая стрельбу в гимназии №5 в Брянске, ранила четверых человек и покончила с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Девочка пришла в образовательное учреждение с ружьем, ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой.

«Ученица восьмого класса пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков и покончила с собой. Детей эвакуировали», — сказали очевидцы агентству.

В экстренных службах также заявили о двух погибших в результате стрельбы.

Силовики оцепили здание.

В ноябре сообщалось, что В Центральном районе Петербурга из средней школы был госпитализирован семиклассник после драки с другим учеником. Инцидент произошел в школе на Харьковской улице, пострадавшего подростка госпитализировали с тупой травмой живота, у мальчика диагностированы ушиб почек и селезенки, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Сочи старшеклассники поссорились между собой, после чего один из них воткнул другому в руку ножницы и сбежал.