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Врач объяснила, чем опасны сладкие новогодние наборы для детей

Врач Соломатина: сладкие новогодние наборы могут делать из несвежих продуктов

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Детям на Новый год не стоит дарить готовые сладкие подарки, потому что в них часто кладут несвежие и некачественные ингредиенты, включая прогорклые орехи, пальмовое масло и трансжиры. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, такие наборы также могут делать из сладостей, которые «залежались».

«Ребенок не скажет — он все это съест, и никто и не узнает. Даже срок годности может быть указан нормальный на шоколадке, но, допустим, какого-то неправильного хранения. <...> Самое неполезное — это трансжиры. Это могут быть какие-то печенья, вафли, начинки. И чтобы скрыть неприятный привкус, туда могут добавлять большое количество сахара и ароматизаторы и красители», — предупредила Соломатина.

Она уточнила, что такая продукция может грозить как аллергией, так и более серьезными последствиями. Врач посоветовала делать детские сладкие подарки самостоятельно. Туда можно положить продукцию из качественного молочного шоколада, пастилу, мармелад, зефир, а также фрукты.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что на Новый год коллегам и близким не стоит дарить дешевые сладкие наборы, потому что они могут увеличить риск развития болезней сердца и сахарного диабета, а также грозить проблемами с пищеварением.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год от коллег.

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