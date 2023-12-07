В России назвали главную цель туристической сферы к 2030 году

Главной задачей, стоящей перед туристической сферой в России, является увеличение числа поездок по стране до 140 млн. Об этом kp.ru рассказала заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.

По ее словам, пока россияне совершают порядка 60-70 млн поездок по российским городам каждый год.

«Очень много работают регионы, чтобы донести информацию о себе. Частота поездок увеличивается. В среднем у нас люди путешествуют один-полтора раза в год. Хорошим показателем считается три-четыре поездки в год. Потенциал увеличения поездок за счет поездок выходного дня», — отметила Осадчая.

Она отметила, что для достижения этой цели важно наладить системную работу всех представителей данной сферы, а также развивать маршруты.

Накануне директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин говорил, что 81% россиян высоко оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма. По его словам, показатель удовлетворенности граждан России отдыхом внутри страны растет с каждым годом.

Ранее россияне ответили, что их привлекает в путешествиях по стране.