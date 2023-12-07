Группа граждан устроила драку на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД России.

По информации ведомства, инцидент случился 6 декабря.

«Предварительно установлено, что между группами граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», — сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в результате драки четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В главке также указали, что в отдел был доставлен ряд граждан для проверки. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в драке приняли участие свыше 20 человек.

Ранее стало известно, что массовая драка случилась на парковке ночного клуба «Пирамида» в Улан-Удэ.

До этого сообщалось, что в московском ТРЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов ММА. Драка случилась во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Она началась в холле торгового центра после того, как бойцу Шовхалу Чурчаеву был задан провокационный вопрос.

Ранее в Москве произошла массовая драка из-за мангала.