Стало известно, когда Финляндия намерена открыть КПП на границе с РФ

Финляндия намерена открыть КПП на границе с Россией 14 декабря. Об этом финской телерадиокомпании Yle рассказал замкомандующего погранслужбой юго-востока страны Хейкки Ахтиайнен.

По его словам, демонтаж заграждений пункта пропуска займет несколько часов, после чего движение транспорта откроют. Ахтиайнен подчеркнул, что фрагменты ограждений останутся на местах на случай повторного закрытия рубежей страны.

Накануне телерадиокомпания уже анонсировала возобновление работы закрытых пунктов пропуска на границе с Россией в полночь 14 декабря.

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