Минэкономики ФРГ повысило безопасность после разговора главы с пранкерами

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии осуществило повышение внутренних стандартов безопасности после того, как министр Роберг Хабек провел телефонный разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус. Об этом сообщает ТАСС.

«Инцидент был затем использован как повод для анализа существующих внутренних стандартов безопасности и их повышения», — говорится в сообщении.

Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, представившихся во время телефонного разговора «африканским политиком». Хабек, предполагая, что разговаривает с политиком одной из стран Африки, рассказал, что Германия прилагает усилия для доставки украинского зерна на континент.

Также вице-канцлер пожаловался на сложную ситуацию на поле боя на Украине, назвав ее ожесточенной. Хабек высказал мнение, что конфликт вряд ли скоро закончится и стоит ожидать его продолжения в 2024 году.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.