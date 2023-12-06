После исчезновения ростовских рыбаков рядом с лодкой появился светящийся шар

Под Ростовом после исчезновения двух рыбаков рядом с лодкой заметили светящийся шар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 1 декабря. Два рыбака поехали на рыбалку на Дон, но домой не вернулись.

Сообщается, что один из рыбаков позвонил супруге и сказал, что они собираются домой. После этого связь с мужчинами пропала. Родные самостоятельно поехали искать их, но обнаружили на месте лишь перевернутую лодку, весло у противоположного берега и сапоги пропавших чуть дальше вверх по течению.

На записи с камер на соседней базе отдыха видно, как через 14 минут после последнего звонка одного из мужчин супруге рядом с лодкой засветился неизвестный объект в виде шара. При этом лодка не была перевернута, но рыбаков на ней не было.

По словам родственников, мужчины рыбачат на этом месте уже около 25 лет. Экстренные службы обследовали дно водоема, но рыбаков там не обнаружили.

Ранее в Коми перевернулась лодка с шестью рыбаками, трое пропали без вести.