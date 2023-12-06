В Непале сообщили о задержании пророссийских вербовщиков

Непальские полицейские задержали 10 граждан страны, которые, по версии силовиков, вербовали людей в российскую армию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции округа Катманду Бхупендру Хатри.

«Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и представим их в суд», — заявил Хатри журналистам.

По его словам, 10 задержанных брали с безработной молодежи по $9 тыс. под предлогом продажи туристических виз, после чего отправляли молодых людей в Россию через ОАЭ, где их призывали в ВС РФ. Когда состоится суд над подозреваемыми — не уточняется.

До этого сообщалось, что власти Непала попросили Россию вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе Вооруженных сил РФ. Кроме того, в заявлении МИД Непала говорилось о непальце, который служил в ВС РФ и попал в плен на Украине. Сейчас его пытаются вызволить непальские дипломаты.

Ранее офицеров ВС РФ приговорили к четырем годам колонии за неотражение атаки ВСУ.