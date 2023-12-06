Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчину посадили в тюрьму на 99 лет после того, как 7 раз поймали пьяным за рулем

Fox New: американца посадили в тюрьму на 99 лет, когда 7 раз поймали пьяным за рулем

close
100%
Ellis County Sheriff's Office

В США суд приговорил мужчину к 99 годам заключения после того, как его седьмой раз арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, Вирджил Брайант был арестован на загородном шоссе в Техасе. Полицейские обнаружили в автомобиле мужчины бутылки со спиртным, а концентрация алкоголя в его крови в три раза превышала допустимую.

Сообщается, что за 14 лет Вирджила семь раз арестовывали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2009 году мужчину посадили в тюрьму на 40 лет, но в 2019 году он был освобожден условно-досрочно.

После того, как Брайант был снова арестован пьяным за рулем, суд приговорил его к 99 годам заключения. Разбирая дело, присяжные пришли к выводу, что управляя автомобилем в нетрезвом виде, мужчина мог использовать его в качестве оружия.

Ранее в США полицейские устроили погоню за 12-летним школьником, угнавшим погрузчик.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами