Мужчину посадили в тюрьму на 99 лет после того, как 7 раз поймали пьяным за рулем

В США суд приговорил мужчину к 99 годам заключения после того, как его седьмой раз арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, Вирджил Брайант был арестован на загородном шоссе в Техасе. Полицейские обнаружили в автомобиле мужчины бутылки со спиртным, а концентрация алкоголя в его крови в три раза превышала допустимую.

Сообщается, что за 14 лет Вирджила семь раз арестовывали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2009 году мужчину посадили в тюрьму на 40 лет, но в 2019 году он был освобожден условно-досрочно.

После того, как Брайант был снова арестован пьяным за рулем, суд приговорил его к 99 годам заключения. Разбирая дело, присяжные пришли к выводу, что управляя автомобилем в нетрезвом виде, мужчина мог использовать его в качестве оружия.

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