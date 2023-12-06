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В Одессе обрушился дом

Жилой дом обрушился в центре Одессы

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Одесское Городское Управление ГСЧС Украины

Жилой дом обрушился в центре Одессы. Об этом сообщает издание Klymenko Time со ссылкой на украинскую Государственную службу по чрезвычайным происшествиям.

«Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено», — заявили в ГСЧС.

На данный момент, причины обрушения дома неизвестны.

До этого в Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома.

По словам вице-губернатора Астраханской области Олега Князева, сейчас специалисты разбираются в случившимся. Вице-губернатор добавил, что, когда спасатели проведут полный разбор той части, которая обрушилась, можно будет точно определить причину происшедшего.

Ранее в городе Волжский в Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме.

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