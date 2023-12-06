Врач рассказал, как происходит заражение инфекцией

Человек заражается инфекцией в результате совпадения нескольких факторов, один из которых — количество патогенов, проникших в организм. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, если человек, условно, получает одну бактерию или вирус, заболевания не возникнет.

«Нужен патоген — то, чем болеют, нужен реципиент — тот, кто болеет. Патоген должен попасть в «входные ворота», то есть возбудитель должен проникнуть в макроорганизм через свои пути распространения, то есть должен быть выпит, съеден, попасть с воздухом и тому подобное», — объяснил Неронов.

Еще одно условие — это способность организма дать отпор патогенам. Воздействуя на все вышеперечисленные этапы, можно снизить риск или вообще предотвратить болезнь, резюмировал специалист.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. Болеют ей преимущественно дети 5-12 лет.

Микоплазменная пневмония вызывает у заболевших кашель, который держится в течение нескольких недель. У пациентов также наблюдаются лихорадка, головная боль и сыпь на теле.

Ранее в ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР.