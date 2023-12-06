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Россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год от коллег

RT: россияне хотели бы получить от коллег на Новый год сладости и сертификаты

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Depositphotos

Большинство россиян назвали самым желанным подарком на работе денежную премию — такой ответ дали 91% участников опроса. Также в числе популярных подарков от коллег — сертификаты в магазины и маркетплейсы (29%) и сладости (18%), передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Среди желаемых подарков респонденты также называли сувениры и корпоративный мерч (10%), грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки — 8%. Праздничные атрибуты новогодней тематики хотели бы получить 7% опрошенных. Еще 6% отметили, что для них приятным подарком стала бы передача денежных средств в благотворительные проекты, фонды и приюты для животных.

На корпоративный подарок от работодателя подчиненному в среднем закладывается от 500 до 1 тыс. рублей (53% опрошенных). От 1 до 2 тыс. рублей на эти цели направляют 29% респондентов, и более 2 тыс. — 18%.

Помимо прочего, участники исследования назвали самые необычные подарки, которые им дарили коллеги на Новый год. Так, в их число попали гантели, собачий корм, мазь для суставов, ковбойская шляпа, часы с кукушкой и семечки.

Всего в опросе, проведенном исследовательским центром «Зарплата.ру», приняли участие 2110 работающих жителей страны от 25 до 55 лет.

Напомним, россияне также рассказали, что планируют потратить на новогодние подарки своим близким не менее 50 тыс. рублей. Среди запланированных подарков популярнее всего гаджеты и аксессуары, косметика и одежда.

Ранее жители России также назвали самые худшие подарки, которые им преподносили.

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