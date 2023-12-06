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Взрослый внук вымогал у бабушки миллион и избил ее, получив только 500 рублей

На Сахалине мужчина избил 73-летнюю бабушку за отказ дать ему миллион рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Судимый внук требовал от бабушки миллион рублей и избил после отказа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

27 ноября 29-летний житель Корсакова пришел поздним вечером к своей 73-летней бабушке и стал вымогать у нее деньги. Пенсионерка отдала агрессивному внуку 500 рублей, но эта сумма показалась ему недостаточной. Рецидивист потребовал у пожилой женщины миллион рублей, но та пояснила, что таких денег у нее просто нет.

После этого родственник набросился на потерпевшую и избил ее. Пенсионерке удалось высвободиться, и вскоре внук ушел из ее дома. Пострадавшая обратилась в полицию, злоумышленника нашли и завели на него новое уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.

Ведется следствие.

Ранее в Кургане внук-инвалид избил монитором бабушку, которая не вернула ему 2 тыс. рублей.

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