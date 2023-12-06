Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что рекорд высоты снега в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время сугробы достигают 37 сантиметров. Вильфанд отметил, что до 9 декабря предыдущий рекорд высоты снега был менее 30 сантиметров, а сейчас уже достигает 36-37 сантиметров, и нет никаких условий для его таяния. Это означает, что каждый день будут устанавливаться новые рекорды.

3 декабря в Москве прошел сильный снегопад, который побил суточный рекорд по количеству выпавших осадков. В столице выпало 11 миллиметров снега.

В то же время МЧС предупреждает о возможных проблемах, которые могут возникнуть в среду на территории четырех регионов Сибирского федерального округа России. Причиной этих проблем станет мокрый снег, метели и сильные порывы ветра, достигающие скорости до 35 метров в высокогорных районах. Ожидается, что нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения, проблемы с линиями связи и электропередачей, а также затруднения в движении транспорта возникнут в Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Хакасия и Красноярском крае.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.