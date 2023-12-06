Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день

Вильфанд заявил, что высота снега в Москве будет бить рекорды еще до 9 декабря

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что рекорд высоты снега в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время сугробы достигают 37 сантиметров. Вильфанд отметил, что до 9 декабря предыдущий рекорд высоты снега был менее 30 сантиметров, а сейчас уже достигает 36-37 сантиметров, и нет никаких условий для его таяния. Это означает, что каждый день будут устанавливаться новые рекорды.

3 декабря в Москве прошел сильный снегопад, который побил суточный рекорд по количеству выпавших осадков. В столице выпало 11 миллиметров снега.

В то же время МЧС предупреждает о возможных проблемах, которые могут возникнуть в среду на территории четырех регионов Сибирского федерального округа России. Причиной этих проблем станет мокрый снег, метели и сильные порывы ветра, достигающие скорости до 35 метров в высокогорных районах. Ожидается, что нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения, проблемы с линиями связи и электропередачей, а также затруднения в движении транспорта возникнут в Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Хакасия и Красноярском крае.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий