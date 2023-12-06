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Сотрудники Washington Post 7 декабря проведут 24-часовую забастовку

Сотрудники Washington Post проведут 24-часовую забастовку протеста

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Антон Денисов/РИА Новости

Сотрудники газеты Washington Post, протестуя против увольнений и затянувшихся переговоров о контрактах, 7 декабря проведут 24-часовую забастовку, сообщает ТАСС.

В опубликованном заявлении говорится о том, члены профсоюза газеты на протяжении полутора лет пытались договориться с руководством о более справедливых контрактах. Однако руководство газеты отказывалось нормально проводить переговоры и срывало диалог по оплате труда, повышению зарплат, политике удаленной работы, поддержке психического здоровья работников. Сотрудники газеты также выступили против проводимых руководством сокращений штата. Так, за последний год из Washington Post уволили 40 человек.

Поэтому, заявили в профсоюзе, сотрудники газеты 7 декабря проведут 24-часовую забастовку. Журналисты обратились к читателям с просьбой в течение суток не просматривать никаких материалов Washington Post.

Ранее сообщалось, что сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.

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