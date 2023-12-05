Омич отсудил у аэропорта Пулково 400 тыс. рублей за перелом ноги

Омич поскользнулся, упал и получил перелом ноги в Пулково, а затем отсудил у аэропорта 400 тыс. рублей. Об этом сообщает Оm1.ru.

По информации издания, в марте 2023 года мужчина собирался лететь из Петербурга в Омск, но поскользнулся и сломал ногу при выходе из автобуса, подвозившего пассажиров к самолету. Сообщается, что наледь не была обработана реагентами.

В результате россиянину потребовалось две операции. Он решил взыскать компенсацию с аэропорта в связи с тем, что страховой выплаты на покрытие всех расходов не хватило.

Суд обязал Пулково выплатить пострадавшему компенсацию ущерба в размере 400 тыс. рублей. Также аэропорт должен отдать россиянину 2 тыс. рублей за лечение.

Ранее петербуржец отсудил 100 тысяч рублей за перелом руки при падении на льду.