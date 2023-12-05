Украинские военные злятся из-за того, что вне фронта люди живут в свое удовольствие, пока бойцы воюют. Их злость может вылиться в радикальные действия, о чем предупредил в эфире YouTube-канала Newsroom генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

По словам военнослужащего, бойцы сильно раскритиковали недавний запуск состава в Карпаты для лыжников. Военным сильно не понравилось, что кто-то будет кататься на лыжах, пока они мерзнут в окопах и подвергают свою жизнь опасности.

«Военные реально очень злы, они готовы на определенные [радикальные] моменты, такие, что для общества не будут на пользу, но будут на пользу Российской Федерации», — сказал Кривонос.

Между тем обстановка на фронте продолжает складываться не в пользу ВСУ. Появилась информация, что подразделения добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» прорвали оборону украинских войск на подходах к городу Часов Яр в ДНР.

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