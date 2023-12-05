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В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах

Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тыс. руб. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента страны.

Согласно проекту, получающие финансовую поддержку граждане с подтвержденным низким уровнем дохода смогут открывать социальные банковские вклады и счета. Максимальная сумма социального вклада не может превышать 50 тыс. руб.

Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на один процентный пункт.

Банкам запретят взимать оплату за открытие социального вклада, предоставление карты и совершение операций в пределах 15 тыс. руб. в месяц.

Все банковские операции, связанные с социальным счетом, должны проводиться только в рублях и только картами системы «Мир». Открыть вклад можно будет через портал Госуслуг.

Ранее в Центробанке рассказали, зачем россиянам нужны социальные вклады.

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