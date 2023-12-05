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Малазийцу пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять свои кольца с рук

World of Buzz: руки малазийца распухли из-за слишком маленьких колец на пальцах

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Balai Bomba Teluk Intan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руки мужчины из Малайзии опухли из-за того, что он носил слишком узкие кольца на пальцах, пишет World of Buzz. Cитуация оказалась настолько серьезной, что малазийцу пришлось вызывать спасателей.

Как рассказали специалисты, им пришлось срезать кольца с помощью специального инструмента. Это был единственный возможный вариант, так как пальцы на руках мужчины сильно опухли и увеличились.

«Пострадавший сначала обратился в больницу, а врачи позвонили нам», — рассказали спасатели.

После того, как кольца были сняты, мужчина обратился в клинику за дальнейшим лечением для предотвращения распространения инфекции. Доктора добавили, что пациент носил на пальцах слишком маленькие для него украшения, которые нарушили кровообращение.

Ранее в США рабочие перебрали 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное обручальное кольцо женщины.

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