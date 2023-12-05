Донецкий пенсионер 10 лет вывозит из-под обстрелов раненых животных

Пенсионер из Донецка Валерий Субин, в прошлом – авиационный инженер радиолокационной связи городского аэропорта, на протяжении последних десяти лет спасает раненых животных и вывозит их из-под обстрелов. Спасенных животных приходится подолгу выхаживать, рассказал он в беседе с RT.

С 2014 года он помог десяткам животных, которых покинули хозяева в поселке Спартак в 100 м от линии фронта.

«У нас на селе было около 20 кошек, когда приехали — увидели пятерых котят и кошку. Все они были раненые. И еще один раненый пес. Я их забрал и лечил, одной глазик капал несколько месяцев, был риск, что придется удалять, но спасли», — рассказал пенсионер.

В доме у Валерия Суботина живут 12 кошек, всю пенсию он тратит на них. Также пенсионеру помогают волонтеры. У Суботина есть дети – они уехали в Ростов, однако он сам уезжать отказывается, чтобы не бросать своих животных.

Ранее в ДНР спасли собаку, которой живодер прострелил голову из арбалета.