Петербургского студента приняли за наркомана из-за мыши

В Петербурге прохожий принял студента за наркомана из-за мыши. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Мурино. Студент увидел маленькую мышь, когда возвращался из университета. Грызун спрятался в нору под деревом.

Молодой человек решил снять мышь на камеру, чтобы выложить видео на свой канал на видеосервисе. Однако проходивший мимо мужчина начал оскорблять юношу — ему показалось, что тот ищет закладки. Россиянин представился студенту сотрудником полиции.

Молодой человек стал снимать на камеру обвиняющего его в поиске закладок прохожего. Мужчина выбил телефон из рук юноши как только это заметил, пнул устройство ногой и скрылся.

Ранее полицейские задержали россиянок, маскировавших наркотики под камни.