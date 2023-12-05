Фадеев призвал готовить детей мигрантов к обучению в русских школах

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать центры подготовки детей мигрантов к учебе в русских школах. Об этом он заявил РИА Новости.

Фадеев пояснил, что дети, не понимающие русского языка, совершенно не способны к обучению в российских школах.

«Наши предложения: создавать центры такие в Москве, Подмосковье, крупных городах, где много мигрантов, и много таких детей, тем самым мы дадим им шанс нормально учиться в русской школе», — заявил Фадеев на пресс-конференции, посвященном итогам работы СПЧ в 2023 году.

Фадеев добавил, что для обучения русскому языку, как иностранному, необходимы специальные учителя.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что нельзя делать вид, что проблемы обучения детей мигрантов не существует.

Он подчеркнул, что дети мигрантов должны учиться, однако этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения детей россиян.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.