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Польские дальнобойщики хотят ужесточить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики грозят усилением протестов на границе с Украиной

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Yan Dobronosov/Reuters

Польские дальнобойщики, которые в данные момент блокируют украинскую границу, намерены усилить протесты после 7 декабря, если власти не выполнят их условия. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил представитель комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский.

«Мы пока не собираемся прекращать блокирование [границы], мы даем время нашему правительству до четверга, затем ужесточим протест», — сообщил Борковский.

Он также напомнил требования перевозчиков, главное из которых — восстановление выдачи разрешений на коммерческие перевозки для украинцев.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Протестующие уверены, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

Позднее к польским протестующим присоединились их коллеги в Словакии. Также сообщалось, что проезд через границу для украинских грузовиков перекрыла Венгрия.

Ранее в Польше заявили о ввозе на Украину предметов роскоши под видом военных грузов.

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