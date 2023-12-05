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В Центробанке РФ собрались запретить сотрудникам пользоваться продукцией Apple

РИА Новости: ЦБ с 25 декабря запретит сотрудникам пользоваться IPhone и IPad

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Банк России с 25 декабря запретит сотрудникам пользоваться телефонами и планшетами от Apple в служебных целях. Об этом сообщил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Также источник пояснил, что и Центрабанк не будет закупать гаджеты этой фирмы для своих нужд.

РИА Новости направило запрос в Банк России.

До этого стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) организовал закупку 54 мобильных устройств зарубежных производителей на 2,3 млн рублей, в том числе смартфонов iPhone и планшетов iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на фоне проверки Роскомнадзора заявил, что рядовым россиянам не запретят использовать гаджеты данного бренда.

Днем 1 июня ФСБ России заявила, что несколько тысяч iPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.

Ранее в Госдуме призвали россиян отказаться от айфонов после информации об их «заражении».

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