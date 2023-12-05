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Под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег

В Магаданской области парень и девушка столкнули беременную с моста

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Shutterstock

В Магаданской области суд вынес приговор двум жителям поселка Ола. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел летом. По версии следствия, подростки 16 и 17 лет под надуманным предлогом привели свою 18-летнюю знакомую на мост. При этом они знали, что девушка беременна.

Один из фигурантов уголовного дела столкнул россиянку с моста в воду. Он полагал, что таким способом сможет скрыть произошедшее.

«Однако довести преступный умысел до конца фигурантам дела не удалось по независящим от них обстоятельствам, девушке из воды помог выбраться мужчина, находящийся в это время на берегу», – сообщается в публикации.

По данным правоохранителей, на этот поступок подростки решились из-за денег. Пара также похитила телефон беременной.

Молодого человека приговорили к лишению свободы на срок 4,5 года. Его соучастница отправится в воспитательную колонию на четыре года.

Ранее в Башкирии школьница забеременела после изнасилования.

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