Жители Иркутска не смогли попасть на работу из-за сильного гололеда

В Иркутске жители микрорайона Березовый попали в ледяную ловушку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

После снегопада и образовавшегося на проезжей части гололеда покинуть рабочий поселок Маркова местным жителям оказалось непросто. Одни автомобили буксовали на месте, а другие скатывались, уже забравшись на склон.

Как отмечается, аналогичная проблема возникает в этом районе не впервые. В этот раз автомобилистам, собиравшимся на работу, не помогла даже машина с песком. Она тоже не смогла добраться до проблемного участка по дорогам, покрытым ледяной коркой.

Ранее в Бурятии мальчик рассыпал песок по скользкому склону, чтобы помочь автомобилистам.