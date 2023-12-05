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Волонтеры на севере России нашли мужчину, пропавшего два месяца назад

В Мурманске волонтеры нашли мужчину, пропавшего почти два месяца назад

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Волонтеры организации «ЛизаАлерт» нашли мужчину, который потерялся почти два месяца назад в Мурманске. Об этом пишет информационный портал «Хибины».

10 октября Иззат Ярашев пропал без вести, и с тех пор никто из его близких не мог связаться с ним. При этом не было известно, во что он был одет в день исчезновения и куда он мог отправиться.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил 4 декабря, что поиски завершились успешно: 36-летний житель Мурманска был найден живым. Подробности поисков не разглашаются.

В настоящее время волонтеры продолжают поиски другого жителя Мурманска — Джабраила Махматова, чье местонахождение неизвестно с 3 ноября.

В ноябре в Индии обнаружили тела 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней девушки Анны Ранцевой, погибших при загадочных обстоятельствах. Их нашли в печально известной «Долине наркотиков и смерти», где часто пропадают туристы. Главная версия следствия — двойное самоубийство. Однако близкие артиста в нее не верят, поскольку в деле слишком много странностей. Например, серьезные травмы и порезы на телах.

Ранее Путин наградил волонтера года.

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