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Россиянин пойдет под суд из-за самовольной добычи нефрита

В отношении жителя Бурятии возбудили уголовное дело из-за добычи нефрита

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

По информации прокуратуры республики, в Бурятии было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче, хранении и транспортировке более 250 килограммов нефрита на общую сумму около пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным надзорного ведомства, местный житель обвиняется в совершении двух преступлений. Первое относится к самовольной добыче нефрита в крупном размере. Обвинение выдвинуто по части 3 статьи 255 Уголовного кодекса Российской Федерации. Второе преступление связано с незаконным хранением и транспортировкой самовольно добытого нефрита в крупном размере, это часть 2 статья 191 УК РФ.

Следствие утверждает, что обвиняемый в период с мая 2022 года по март 2023 года, находясь в Баунтовском районе Бурятии, осуществлял самовольную добычу, а также незаконное хранение и перевозку нефрита в его природном состоянии — в виде аллювиальных речных валунов и галек — которые являются полудрагоценными минералами.

Общий вес изъятого нефрита составляет более 250 килограммов, а его стоимость оценивается примерно в пять миллионов рублей.

В июле этого года 40 человек напали на полицейских на нефритовом прииске в Бурятии.

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