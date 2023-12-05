Врач рассказал, кому опасно находиться на морозе

Мороз негативно влияет на состояние людей, у которых есть различные сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и врач общей практики Владимир Хорошев, передает ТАСС.

«Наиболее негативное влияние мороз оказывает на людей с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией», — сказал специалист.

По его словам, это особенно неблагополучное время для людей с такой болезнью.

Врач указал, что холода также негативно влияют на самочувствие людей с проявлениями транзиторной ишемической атаки и тех, у кого был инфаркт.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями Хорошев посоветовал в зимний период в случае необходимости уборки снега не спешить, делать перерывы после каждых трех-четырех минут работы и внимательно следить за своим самочувствием. Он обратил внимание, что если человек почувствовал даже незначительную усталость, то это уже сигнал об опасности.

Хирург также порекомендовал людям из группы риска не подниматься пешком по эскалатору.

«Не нужно ретиво подниматься вверх по эскалатору. Момент, когда человек поднимается на эскалаторе, является неким адаптационным периодом. Когда из духоты метро мы поднимаемся в подземный переход — это уже ощутимая разница в температуре», — сказал эксперт.

Он добавил, что перед выходом на улицу следует постоять в переходе две-три минуты, адаптироваться и сделать несколько глубоких вдохов.

До этого стало известно, что россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.

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