Совет собрал уже 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным.

«Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства — это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода», — приводит РИА Новости слова Фадеева.

В конце августа заместитель главы Госдумы РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина использует террористические методы «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он отмечал, что украинское руководство не только радуется терактам, но и проводит политику против канонической православной церкви.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.