Прокурор просит 19,5 года колонии для экс-министра Абызова

Гособвинение просит Преображенский суд Москвы приговорить к 19,5 года колонии строгого режима бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Прокурор также просит назначить Абызову штраф в размере 470 млн рублей.

«Обвинение по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом Степанов, потом все остальные», — заявило гособвинение.

Кроме того, гособвинение просит лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции.

Ожидается, что во вторник адвокаты озвучат в суде свою позицию. Приговор может быть оглашен до конца этого года.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее сообщалось, что Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры.