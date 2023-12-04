Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокурор просит 19,5 года колонии для экс-министра Абызова

ТАСС: Абызова просят приговорить к 19,5 года колонии по делу о создании ОПС

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Гособвинение просит Преображенский суд Москвы приговорить к 19,5 года колонии строгого режима бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Прокурор также просит назначить Абызову штраф в размере 470 млн рублей.

«Обвинение по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом Степанов, потом все остальные», — заявило гособвинение.

Кроме того, гособвинение просит лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции.

Ожидается, что во вторник адвокаты озвучат в суде свою позицию. Приговор может быть оглашен до конца этого года.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее сообщалось, что Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий