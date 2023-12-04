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В Чувашии осудили воспитателя, державшего ребенка привязанным к батарее двое суток

В Чувашии воспитатель, привязавший ребенка к батарее, получил шесть лет колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Чувашии воспитатель детского лагеря получил шесть лет колонии за истязание ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Новочебоксарский городской суд приговорил жителя Республики Татарстан к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по трем статьям уголовного кодекса.

Во время работы в детском лагере-тренинге, где были несовершеннолетние, в том числе с девиантным поведением, осужденный жестоко обращался с одним из воспитанников. Мужчина истязал его, причинял физические и психические страдания и лишал подопечного свободы. В один из дней педагог в качестве наказания привязал ребенка к батарее на двое суток.

При этом в указанные действия мужчина вовлек другого несовершеннолетнего. Он был воспитанником реабилитационного центра для детей и взрослых.

Ранее стало известно, что воспитателя подмосковного детского сада осудят за падение девочки с крыши.

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