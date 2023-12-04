Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин призвал иностранных послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ для понимания, чем живет страна. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть», — отметил российский лидер.

Обращаясь к дипломатам на торжественной церемонии вручения верительных грамот, он уточнил, что экспозиция дает возможность на наглядных примерах посмотреть, «как развивается Россия, чем она живет».

До этого президент во время своего выступления на церемонии вручения премии «Волонтер года» на форуме «Мы вместе» раскрыл секрет непобедимости россиян.

4 декабря Путин наградил волонтера года — Наталью Аминеву, которая вместе со своей семьей плетет маскировочные сети, делает окопные свечи и вяжет носки для бойцов спецоперации. Также она инициатор создания волонтерского отряда «Юннаты из «Ростка».

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».