Сенатор объяснил необходимость ужесточения наказания за утечки персональных данных

В настоящий момент многие компании не охраняют должным образом личную информацию граждан, но в случае принятия законопроектов об усилении ответственности за нарушения при работе с персональными данными, бизнес будет вынужден усилить цифровую безопасность, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

«Совместно с группой коллег-сенаторов и депутатов Госдумы под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака внесли в Госдуму два законопроекта об усилении ответственности за нарушения при работе с персональными данными», — сообщил Константин Долгов.

Сенатор отметил, что за утечки персональных данных вводятся оборотные штрафы, а за кражу и продажу личных данных россиян — уголовная ответственность.

Политик уточнил, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают фиксированный штраф за первичную утечку данных в размере от 800 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц и от 3 до 15 млн для юридических лиц.

В случае повторной утечки штраф станет оборотным и составит от 0,1 до 3% от общего годового оборота организации.

«Размер наказания будет определятся в зависимости от объема утечки данных», — пояснил Долгов.

Он подчеркнул, что штрафы будут еще выше, если утечка касается наиболее чувствительных данных, например, медицинской информации.

«Поправки в Уголовный кодекс вводят ответственность за создание ресурсов, где незаконно распространяются личные данные граждан. Лишение свободы сроком до 8 лет грозит тем, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи иностранцам», — сказал Долгов.

Он также добавил, что наказание сроком до 10 лет получат хакеры или недобросовестные сотрудники организаций в случаях, если утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан и общественной безопасности.

«Если кража данных будет совершена организованной преступной группой, ее членам также грозит срок до 10 лет лишения свободы», — указал Долгов.

По его мнению, усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персональных данных и заставит операторов ответственно относиться к сохранности информации и защите данных своих пользователей.

4 декабря в Госдуму были внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс РФ, касающиеся ужесточения ответственности за нарушения при работе с персональными данными.