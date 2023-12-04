Россиянина, изнасиловавшего девушку-инвалида, отправили в колонию

В Якутии 38-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании девушки с инвалидностью. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Саха.

Следователи доказали, что в марте текущего года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над девушкой, осознавая, что та в силу своих ограничений по здоровью находилась в беспомощном состоянии.

В другой день преступник украл у той же девушки мобильный телефон и продал его.

Мужчину судили по трем уголовным статьям и признали виновным в изнасиловании, повлекшем тяжкие последствия, и в краже. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Петербурге отец обвинил жителя Краснодара в изнасиловании дочери-инвалида.