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В российском регионе запретили деловую переписку через Gmail

Власти Якутии запретили официальную переписку через Gmail

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Unsplash

Власти Республики Саха запретили ведение деловой переписки на официальных доменах республики через Gmail, Protonmail, Onionmail, Megamail и Hotmail. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС при региональном правительстве.

Эти меры вступают в силу с 6 декабря. Отмечается, что такое решение было принято из-за участившихся ложных писем о готовящихся атаках терроризма. Ограничения вводятся для предотвращения обстоятельств, содействующих совершению преступлений в отношении органов власти в Якутии.

В конце ноября сообщалось, что с 1 декабря 2023 года с отечественных сайтов исчезнут кнопки авторизации при помощи аккаунтов Google и Apple ID. После этого, согласно 149-ФЗ, авторизация на российских сайтах и в мобильных приложениях будет возможна только при помощи номера телефона, аккаунта на «Госуслугах», ЕБС или любого другого сервиса, который полностью или минимум на 50% контролируется российской стороной.

В октябре в налоговом комитете Узбекистана заявили, что сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в республике, если агрегатор до декабря не зарегистрируется как налоговый резидент страны.

Ранее сообщалось, что Google начнет удалять заброшенные аккаунты.

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