Врачи подрались во время операции и кидали друг в друга инструменты

В Татарстане, в Центральной районной больнице Бугульмы произошла драка между хирургом и заведующим отделением во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Вражда двух медиков — хирурга и заведующего отделением Бугульминской больницей длится уже несколько лет. Два года назад врачи устроили драку прямо в хирургическом блоке, когда на операционном столе лежал пациент с лопнувшим желудком.

По словам хирурга, он оперировал пациента, когда в операционную ворвался заведующий, отнял у медсестры инструменты и потребовал вызвать другого хирурга. Врач отказался, выругался, продолжил работу, и заведующий ударил его. Пациент ждал на операционном столе, а врачи бросали друг в друга инструменты.

Три месяца назад медики снова устроили потасовку в стенах больницы из-за разногласий в ходе оформления истории болезни другого пациента. Заведующий набросился со спины, хирург два раза ударил его по лицу.

Ранее врачи скорой помощи устроили драку с семьей челябинцев.