Мэр Москвы подвел итоги благоустройства Воробьевской набережной

Осенью в Москве завершилось благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Славы звезд зимних Олимпийских Игр, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Воробьевская набережная — любимое место отдыха, прогулок и занятий спортом многих поколений москвичей. Она полностью сохранила свой привычный облик и в то же время словно помолодела, стала более свежей и уютной», — написал Собянин.

Мэр добавил, что покрытие на пешеходных дорожках заменили гранитной плиткой, а рядом установили больше лавочек.

«Прогулочный маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы» после благоустройства набережной увеличился почти на три километра. Также реконструировали существующие лестничные спуски. Кроме того, обновили небольшую смотровую площадку на крыше одного из причальных сооружений», — рассказал мэр.

Собянин отметил, что у Воробьевых гор также появился новый парадный вход – Аллея Славы звезд Олимпийских игр.

«По дороге от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу можно узнать о 15 зимних олимпийских видах спорта, ключевых событиях, известных спортсменах прошлого и современности. Информация размещена на специальных стелах, расположенных вдоль аллеи», — отметил мэр.

Кроме того, благоустроили зеленые зоны с лавочками и качелями, где можно отдохнуть во время прогулки. Также на набережной создали новую велотрассу и беговую дорожку с пружинящим покрытием.

«Прогулки по Воробьевым горам уже больше 100 лет радуют москвичей и гостей города, и наша задача — хранить этот уникальный уголок Москвы для будущих поколений», — заключил Сергей Собянин.