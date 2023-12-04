Ереван и Москва обсудят вещание российских телеканалов в Армении

Министерство высокотехнологичной промышленности Амени официально обратилось к российской стороне с просьбой обсудить договоренности о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Об этом сообщило агентство «Арменпресс».

В сообщении говорится, что представители России приняли приглашение и в середине декабря прибудут в Армению для консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций.

Кроме того, стороны обсудят выполнение обязательств, достигнутых в рамках соглашения.

«Армянская сторона готова предпринять последовательные шаги с целью соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, также и исключения нарушений», – сообщает агентство.

До этого релоканты из России рассказали о том, как им живется в Армении.

Сообщалось, что в Армении закроют брокерские счета части россиян из-за ужесточения внутренних требований к иностранцам.

Ранее стало известно, что в России появится новый телеканал с самыми популярными советскими и современными мультфильмами.