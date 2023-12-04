Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ереван и Москва обсудят вещание российских телеканалов в Армении

Арменпресс: Ереван и Москва обсудят договор о массовых телекоммуникациях

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Министерство высокотехнологичной промышленности Амени официально обратилось к российской стороне с просьбой обсудить договоренности о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Об этом сообщило агентство «Арменпресс».

В сообщении говорится, что представители России приняли приглашение и в середине декабря прибудут в Армению для консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций.

Кроме того, стороны обсудят выполнение обязательств, достигнутых в рамках соглашения.

«Армянская сторона готова предпринять последовательные шаги с целью соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, также и исключения нарушений», – сообщает агентство.

До этого релоканты из России рассказали о том, как им живется в Армении.

Сообщалось, что в Армении закроют брокерские счета части россиян из-за ужесточения внутренних требований к иностранцам.

Ранее стало известно, что в России появится новый телеканал с самыми популярными советскими и современными мультфильмами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий