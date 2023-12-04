В Москве рабочий сорвался с восьмого этажа

В Москве рабочий сорвался с высоты во время чистки снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел на улице Тимирязевская. Мужчина чистил крышу, но в какой-то момент не смог удержаться на месте и упал вниз. У рабочего была необходимая страховка, поэтому он повис на уровне восьмого этажа.

Экстренные службы оперативно прибыли на место. Спасатели затащили мужчину на балкон дома. По словам источника, россиянин «отделался испугом». Каких-либо травм он не получил.

Ранее в Петербурге рабочего госпитализировали с отеком головного мозга после падения на стройке.