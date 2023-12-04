В центре Москвы взорвался мусоровоз

Неизвестный предмет взорвался в кузове мусоровоза в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в результате взрыва отходы выпали на проезжую часть.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Во время инцидента никто не пострадал. Причины происшествия неизвестны. О том, затруднено ли движение на дороге около места происшествия, не сообщается.

В некоторых случаях взрывы происходят из-за неосторожного обращения. Ранее в Петербурге попытка починить баллончик с освежителем воздуха закончилась для 60-летнего мужчины ожогами 36% тела.

Ранее в Забайкальском крае кофемолка взорвалась в руках у ребенка.