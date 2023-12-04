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В центре Москвы взорвался мусоровоз

В Москве на Ленинском проспекте взорвался кузов мусоровоза

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Телеграм-канал Осторожно Москва

Неизвестный предмет взорвался в кузове мусоровоза в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в результате взрыва отходы выпали на проезжую часть.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Во время инцидента никто не пострадал. Причины происшествия неизвестны. О том, затруднено ли движение на дороге около места происшествия, не сообщается.

В некоторых случаях взрывы происходят из-за неосторожного обращения. Ранее в Петербурге попытка починить баллончик с освежителем воздуха закончилась для 60-летнего мужчины ожогами 36% тела.

Ранее в Забайкальском крае кофемолка взорвалась в руках у ребенка.

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