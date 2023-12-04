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Стало известно, сколько россиян будет работать в новогодние каникулы

«Авито»: каждый пятый россиянин точно будет работать в новогодние праздники

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Depositphotos

Каждый пятый опрошенный россиянин заявил, что совершенно точно будет работать в праздники. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Работа».

При этом еще 28% опрошенных рассказали, что еще не уверены до конца, будут ли работать во время каникул, но вероятность есть. Пятая часть респондентов (20%) заявили, что, скорее всего, не будут работать в новогодние каникулы, а 21% с уверенностью заявили, что точно не будут работать.

Аналитики «Авито Работы» отметили, что годом ранее во время Нового года и праздников работать собирались только 29% опрошенных.

Больше всего трудящихся на каникулах оказалось среди опрошенных жителей Перми (54%), Волгограда (52%), Самары (50%), Нижнего Новгорода (50%). А среди тех, кто точно в праздники отдыхает, лидирую жители Уфы (30%) и москвичи (28%).

Чаще всего о планах работать в новогодние праздники говорили представители сферы искусства и развлечений (68%), традиционной торговли (65%), туризма и ресторанного бизнеса (60%), фитнеса и красоты (58%), онлайн-торговли (58%), транспорта и логистики (57%).

Еще не уверены, будут ли отдыхать в Новый год, оказались в основном представители сфер страхования, консалтинга, автомобильного бизнеса, администрирования и строительства. Точно не будут трудиться работники сферы образования, администрирования, а также банкинга и бухгалтерии.

Ранее стало известно, что мошенники к новогодним каникулам создали тысячи клонированных сайтов для обмана россиян.

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