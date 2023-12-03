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Детей спасли из горящей квартиры в центре Москвы

«360»: двоих детей спасли из горящей квартиры в центре Москвы

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Телеграм-канал «360tv»

Двоих детей спасли из горящей квартиры в центре Москвы. Об этом телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил в Telegram.

По информации телеканала, троих пострадавших, в том числе взрослого из соседней квартиры, передали медикам.

2 декабря телеканал «360» сообщил, что в 16-этажном доме, расположенном на Библиотечной улице в Москве, загорелась квартира. В ней оказались заперты двое детей.

Ранее в Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и ребенка.

До этого стало известно, что в Омске сотрудники Росгвардии спасли детей из горящего дома.

Ранее во Владимирской области ребенок спас многоэтажку от пожара.

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