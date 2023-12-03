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Хуситы атаковали британское торговое судно

Хуситы атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе

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Fawaz Salman/Reuters

Бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе», — сообщил телеканал.

Отмечается, что атака проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что американские и израильские корабли пытались ей противостоять.

До этого управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива — места слияния Красного моря и Аденского залива.

Ранее в Аравийском море было обстреляно принадлежащее Израилю судно.

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