На Украине сотни населенных пунктов остались без света из-за непогоды

На Украине из-за снега и ветра, а также сопутствующих причин, без электроснабжения остались 926 населенных пунктов. О последствиях погодного катаклизма отчиталось министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

«В западных областях Украины сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снега и порывистого ветра без электроэнергии остались 504 населенных пункта», — сообщили в ведомстве.

Энергетики добавили, что еще 422 населенных пункта остались без света из-за технологических нарушений.

Отмечается, что больше всего пострадали от непогоды Львовская, Тернопольская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области. При этом, по информации Минэнерго, применять плановые отключения на Украине пока не собираются.

22 ноября национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии на территории Украины.

Власти Украины призвали граждан экономно расходовать электроэнергию.

Ранее сообщалось об изношенности оборудования на украинских теплоэлектростанциях.