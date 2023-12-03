Российский вирусолог рассказал о возможном распространении китайского вируса-мутанта

Вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» допустил вероятность прихода китайского вируса-мутанта в Россию, но призвал не опасаться его.

Он отметил, что российские специалисты пока не могут сказать о том, какое это заболевание — вирусное или бактериальное. Но его бояться не нужно, поскольку отсутствуют данные о высокой летальности.

«Переболеем — и все пройдет», — считает эксперт.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также призвал россиян не паниковать из-за возможного прихода вируса. Он указал, что китайские исследователи ничего нового пока не нашли. По словам эксперта, они выявляют у заболевших известные возбудители респираторных заболеваний.

Покровский подчеркнул, что китайские специалисты обладают высоким профессионализмом, поэтому он склонен доверять им. Тем не менее в России будут следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране.

До этого сообщалось, что первый в Великобритании случай инфицирования человека вирусом гриппа А (H1N2), которым болеют свиньи, был зафиксирован британским Агентством по безопасности в области здравоохранения (UKHSA).

Ранее врач рассказала об опасности гриппа во время беременности.