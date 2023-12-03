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В Херсоне произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Херсоне раздались взрывы

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РИА «Новости»

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробности инцидента не приводятся.

В настоящее время режим воздушной тревоги действует на территории всей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

До этого, 3 декабря, сообщалось о взрывах в городе Сумы.

В ночь на воскресение воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины. Накануне тревогу периодически объявляли как по всей стране, так и в отдельных регионах.

До этого глава Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призвал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог.

2 декабря украинские СМИ также писали о взрывах в Херсоне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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