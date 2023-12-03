В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Подробности инцидента не приводятся.
В настоящее время режим воздушной тревоги действует на территории всей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.
До этого, 3 декабря, сообщалось о взрывах в городе Сумы.
В ночь на воскресение воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины. Накануне тревогу периодически объявляли как по всей стране, так и в отдельных регионах.
До этого глава Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призвал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог.
2 декабря украинские СМИ также писали о взрывах в Херсоне.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.