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Сектор Газа покинули еще 133 россиянина с семьями

МЧС РФ: пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей

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Максим Блинов/РИА Новости

МЧС России продолжает оказывать покинувшим сектор Газа гражданам РФ медицинскую и психологическую помощь. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Уточняется, что через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей.

«Специалисты в Египте оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, с оформлением документов, обеспечивают водой и питанием», — отметили в МЧС России.

Когда эвакуированные пройдут все необходимые этапы, авиация ведомства доставит их в Москву.

29 ноября сообщалось, что первая группа эвакуированных из сектора Газа людей в составе 51 человека прибыла в Грозный. Среди эвакуированных в том числе было 27 детей.

26 ноября в республике Дагестан приняли вторую группу палестинских беженцев в составе 27 человек. Встречали этих людей на железнодорожном вокзале в городе Махачкала. Их поприветствовал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее в Чечне рассказали о планах разместить на территории региона часть российских граждан, эвакуированных из сектора Газа.

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