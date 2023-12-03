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Россияне назвали главные цели в жизни

ВЦИОМ: 58% россиян назвали главной целью в жизни сохранение здоровья

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Shutterstock

Большинство россиян (58%) считают сохранение здоровья главной целью в жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о главных целях в жизни респонденты могли дать несколько ответов. В топ-5, помимо здоровья, вошло создание счастливой семьи (56%). Кроме того, по 31% респондентов мечтают иметь надежных друзей и заниматься любимым делом, иметь интересную работу хотят 26%, а еще 25% опрошенных мечтают побывать в разных странах мира.

В то же время по 14% респондентов заявили, что главной целью для них является свободное выражение позиции, наличие большого количества свободного времени и качественное образование.

Исследователи отмечают, что мужчины чаще женщин в жизненные цели включают открытие своего дела (13% против 9%), а женщины — здоровье (67% против 48%).

Согласно исследованию, проведенному компанией «СберСтрахование жизни», для 57% россиян финансовое благополучие является главной жизненной целью.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, который показал, что около 75% россиян доверяют президенту Путину.

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